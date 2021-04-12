بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 23.7 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر23 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5958 نقطة بنسبة هبوط بلغت 40ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 1ر390 مليون سهم تمت عبر 14530 صفقة نقدية بقيمة 1ر63 مليون دينار (نحو 92ر201 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر12 نقطة ليبلغ مستوى 04ر4792 نقطة بنسبة هبوط بلغت 26ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 17ر283 مليون سهم تمت عبر 8877 صفقة نقدية بقيمة 5ر21 مليون دينار (نحو 8ر68 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر28 نقطة ليبلغ مستوى 17ر6542 نقطة بنسبة هبوط بلغت 44ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر106 مليون سهم تمت عبر 5653 صفقة بقيمة 5ر41 مليون دينار (نحو 8ر132 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 1ر13 نقطة ليبلغ مستوى 92ر4983 نقطة بنسبة هبوط بلغت 26ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر206 مليون سهم تمت عبر 5899 صفقة نقدية بقيمة 3ر17 مليون دينار (نحو 3ر55 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (منشآت) و(كميفك) و(رماية) و(نور) أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أهلي متحد) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (يوباك) و(سنام) و(اكتتاب) و(فنادق) الأكثر انخفاضا.