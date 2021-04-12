"قريش" بنك الكويت الوطني يجمع الموظفين رغم التباعد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد 19، احتفلت عائلة بنك الكويت الوطني بحفل "قريش" السنوي الذي تحرص الإدارة التنفيذية للبنك على إقامته للموظفين سنوياً.

وقد شارك في البث الحي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق إلى جانب قيادات ومسؤولين من مختلف الإدارات حيث أعربوا في كلماتهم على تقدير جهود الموظفين في ظل الجائحة.

ولم تكن هذه السنة استثناءً، فوسط أجواء عامرة بالبهجة والألفة، نظمت إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني "قريش" السنوي استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتميز احتفال هذا العام بتنظيمه عن بُعد وبثه مباشرة على صفحة أنا الوطني الخاصة بالعاملين في البنك على انستغرام.

وقد شارك الموظفون من منازلهم في المسابقات والفعاليات المتنوعة التي تخللها توزيع عشرات الجوائز القيمة والمميزة. كما تخلل الحفل عزف موسيقى وفقرات ترفيهية ممتعة حيث تمت مفاجأة العديد من الموظفين باتصالات عشوائية وهم منزلهم لإبلاغهم بالفوز.