شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات" يتيح الاستخدام المجانى لتطبيقات متحدى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بإتاحة الاستخدام المجانى لمجموعة من تطبيقات المحمول الخاصة بمتحدى الإعاقة مع بداية شهر رمضان الكريم، يأتى هذا التوجه بما يضمن سهولة نفاذ المستخدمين من متحدي الإعاقة إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزأ لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصرى، وذلك انطلاقًا من دور الجهاز فى ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين.

تهدف مبادرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إتاحة الاستخدام المجانى لمجموعة من التطبيقات الخاصة بالمستخدمين من متحدي الإعاقة البصرية والسمعية والتي تساعدهم في تسهيل مختلف أمور حياتهم، بحيث لا يتم خصم مقابل استهلاكها من باقات الإنترنت المتعاقد عليها لمختلف شركات المحمول، وفي هذا الإطار وجه الجهاز كافة شركات الاتصالات إلى توفير المزيد من التطبيقات والخدمات للمستخدمين من متحدي الإعاقة.

جدير بالذكر أن التطبيقات تقدم مجموعة من الخصائص المتنوعة كخاصية التعرف على الأشياء والعملات والقارئ الإلكتروني والمحادثات التلقائية مع متطوعين مبصرين من خلال تقنية المحادثات المرئية عبر الإنترنت، علمًا بأن التطبيقات المخصصة لمتحدي الإعاقة البصرية هيBe My Eyes ، TapTapSee، CASH READER وتعمل على مختلف أنظمة التشغيل للهواتف الذكية، أما لمتحدي الإعاقة السمعية فقد تم إتاحة تطبيق Wasel مجانًا وهو تطبيق خاص بالاستعلام عن المرافق الحكومية وخدمات الطوارئ من خلال لغة الإشارة عبر تقنية الفيديو.