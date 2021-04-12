شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الاثنين.. يسجل 4.15 جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 12-4-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" ارتفع بقيمة" قرش واحد" ليسجل 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو فى ثانى تعاملات البنوك الصباحية اليوم الاثنين 12-4-2021، أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.56 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.11 جنيه. 4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.20 جنيه. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.20 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.07 جنيه للشراء. 4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.20 جنيه. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه.

4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.20 جنيه.