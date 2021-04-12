شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يبحث مع مسئولي ديوان الضرائب السوداني تبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير المالية، محمد معيط، خلال لقاء موسع مع مسئولي ديوان عام الضرائب السوداني ومديري الإدارات، أهمية تبادل الخبرات وتجديد بروتكول التدريب بين مصر والسودان وتعزيز التعاون من خلال الزيارات المتبادلة.

وتطرقت مباحثات الدكتور محمد معيط مع المسئولين في ديوان الضرائب السوداني، إلى مناقشة سلاسل القيمة المضافة، وكيفية رفع كفاءة تحصيل ضريبة القيمة المضافة وعلاج التشوهات الناتجة عن الإعفاءات.

وشارك في المباحثات من الجانب المصري الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ورامي يوسف مستشار الوزير للسياسات الضريبية، ونائب السفير المصري في السودان المستشار نادر زكي، وأعضاء السفارة المصرية.