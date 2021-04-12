شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز السويس يسحب عينات من صرف المصانع للتأكد من مطابقتها للمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأست المهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية خليج السويس، حملة لمتابعة أعمال سحب عينات الصرف من المطابق الخارجية للمصانع والشركات، لإجراء التحاليل عليها للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات القياسية للربط على الشبكات وذلك للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة.

وأشارت المهندسة أسماء مخلوف، إلى أن الحملة قامت بالمرور علي عدد كبير من المصانع، وتم سحب العينات لتحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت نائب رئيس الجهاز، ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية للصرف الصناعي المحددة طبقا للقانون المصري، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على البنية التحتية من شبكات الصرف، وكذا الحفاظ على البيئة بشكل عام.