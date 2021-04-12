شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: معمل شهادات المطابقة يقلل فترة الحصول عليها لشهر واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن وجود معمل مصرى معتمد لإصدار شهادات المطابقة من شأنه تقليل التكلفة وتقليل زمن الحصول على شهادات المطابقة من حوالي 6-9 أشهر حالياً إلى شهر واحد فقط .

وأشار في بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، إلى أن وجود معامل مصرية معتمدة دوليا تسهم في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية وهو الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات تصدير القطاع .

وأشار الصياد إلى الدور الهام للمجلس الوطنى للإعتماد فى إعتماد أول معمل مصرى للصناعات الهندسية ،لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من المعامل المعتمدة التى تغطي 70-80% من المنتجات الهندسية.

ونوه المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للإعتماد إلى أهمية تكرار تجربة إنشاء معمل معتمد للصناعات الهندسية على كافة الصناعات المصرية ،مشيراً إلى أن المجلس يغطى حالياً 11 مجال من مجالات الاعتماد.

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد،والذى تناول مستقبل هذا القطاع الحيوي فى ظل المتغيرات التى يشهدها الاقتصادين المحلى والعالمى وكذا استعراض جهود الشركات الهندسية فى إنشاء معامل معتمدة لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية ، وقد شارك فى اللقاء الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والمهندس حسام عبد العزيز مستشار رئيس الوزراء لشئون الصناعة و محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات والمهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد والمهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة ومى حلمي المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية.