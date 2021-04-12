شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا جهازي "العبور" و"العاشر من رمضان" يتفقدان عدداً من المشروعات الخدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، مشروع الهايبر ماركت الجاري إنشاؤه بالحي الترفيهى، ويطل على المحور الرئيسي بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطى، أن مساحة الموقع العام للمشروع 15 ألف م٢، ومساحة المبنى 4685 م٢، ويتكون من دورين أرضى وأول وغرف سطح، وساحة انتظار سيارات على مساحة 10 آلاف م٢ سعة 332 سيارة، ونسب التنفيذ تتخطى 75%.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المشروع يساهم فى توفير السلع الغذائية والمعمرة لسكان مدينة العبور، وذلك بالشراكة مع شركة "اللولو ماركت".

وشدد المهندس عبدالرءوف الغيطى، على خروج المشروع على أكمل وجه، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من الأعمال بالمواعيد المحددة.

وفى سياق متصل، قام المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بالمرور على الميادين العامة والجارى تنفيذها بالمدينة لمتابعة سير الأعمال بها، والعمل على تطوير وتنسيق جميع الميادين تباعاً لإظهار المدينة بالشكل اللائق.

واكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، ضرورة الانتهاء من الأعمال الخدمية فى المواعيد المحددة بالمواصفات المطلوبة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة و استمرار العمل بكثافة بالمواقع ودفع عجلة التنمية بالمدينة.