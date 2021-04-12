شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم الإسكندرية للخدمات الطبية 30 ألف جنيه.. و20 ألف للتعمير للتوريق والان مع تفاصيل الخبر
كما قررت اللجنة منح شركات سندات كابيتال للتوريق والمصرية للتوريق وتوريق للتوريق والمجموعة المالية للتوريق وجولدن بيراميدز بلازا المصدرة مهلة 15 يوم لموافاة إدارة البورصة بشهادة حديثة بالتصنيف الائتماني مع إعادة عرضها على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام.
وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.