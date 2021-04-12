شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم الإسكندرية للخدمات الطبية 30 ألف جنيه.. و20 ألف للتعمير للتوريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، أمس الأحد، فرض التزام مالي مضاعف على سندات التعمير للتوريق الاصدار الثالث يناير 2026، بقيمة 20 ألف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة (47) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

كما قررت اللجنة منح شركات سندات كابيتال للتوريق والمصرية للتوريق وتوريق للتوريق والمجموعة المالية للتوريق وجولدن بيراميدز بلازا المصدرة مهلة 15 يوم لموافاة إدارة البورصة بشهادة حديثة بالتصنيف الائتماني مع إعادة عرضها على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام.

وفي سياق متصل قررت لجنة القيد بالبورصة فرض إلتزام مالي على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية 25 ألف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الإلتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لعدم إلتزام الشركة بالمادة 31 ، 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.