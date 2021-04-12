شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار SAFE.. شركة منكَ للاستثمار العقاري تقدم استثمار آمن بمشروع THE HOFT بموقع متميز على طريق السويس – القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت العقار عبر التاريخ أنه الاختيار الآمن لمعظم الناس، و المستثمرين لديهم أسباب قوية للاستمرار في هذه القناعة.

في صميم الأمر، ستظل الزيادة السكانية في العالم تسبق ما يستطيع مطوري العقار من تقديمه، ولذلك فهناك دائما معادلة رابحة في الاستثمار العقاري، ولكن في ظل التعقيدات وكثرة الاختيارات وتحديات هذا العصر، فقد ظهر الكثير من نقاط المعاناة المصحوبة بإدارة استثمار ناجح وتملك العقار.

شركة منكَ للاستثمار العقاري، شركة مصرية مبتكرة و معاصرة التفكير، تبادر بجرأة في تناول نقاط المعاناة لدى المستثمر الحريص.

شركة منكَ لم تقتصر في ابتكاراتها على العقار ذاته، ولكن الشركة من خلال أحدث ابتكاراتها SAFE تدفع العجلة بقوة في تغيير طريقة شراء واقتناء وبيع العقار.

‏SAFE (أصول آمنة ذات العائد الثابت) ليس فقط ملاذ آمن للمستثمر الذكي، ولكن أيضا مخزون عقاري للجميع لبداية الاستثمار في عقارات مدرة للدخل مبكراً ونمو الثروات بمعدل ملائم وحسب إمكانية كل شخص، كل ذلك مقدم بطريقة مبسطة وآمنة وجديدة على السوق.

استثمار SAFE مبني على فكرة امتلاك العقار الجزئي حيث يستطيع المستثمر امتلاك جزء من عقار بدلاً من عقار كامل لتمكين المستثمر من الاستثمار مبكراً، والحصول على عائد فوري و الاستفادة من نمو قيمة العقار ودخله، كما يوزع المستثمر المخاطر بالمشاركة في كل قنوات الدخل في المشروع، وسهولة إعادة البيع بسبب الملكية والقيمة الجزئية.

تقدم شركة منكَ طريقة استثمار SAFE لأول مرة من خلال طرح مشروع THE HOFT وهو مشروع متكامل سيقام في موقع متميز على طريق السويس في القاهرة الجديدة، ويتكون من جزء تجاري وإداري واستوديوهات فندقية.



