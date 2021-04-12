شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 12-4-2021.. يسجل 18.57 جنيه بـ"cib" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو فى ثانى تعاملات البنوك الصباحية اليوم الاثنين 12-4-2021، أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.56 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، ما بين الاستقرار والانخفاض والارتفاع، فى حين انخفض سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ ليسجل 21.35 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.38 جنيه للشراء، 21.64 جنيه للبيع، وذلك فى ثانى تعاملات البنوك الصباحية.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.60 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.56 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه.

18.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.76 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر 18.56 جنيه للشراء.

18.71 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.58 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.58 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.57 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.

18.73 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.54 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.60 جنيه للشراء.

18.71 جنيه للبيع.