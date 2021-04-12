شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، ليبتعد عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

تراجع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.1871$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1890$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1903$.

أنهي اليورو تعاملات يوم الجمعة منخفضا بأكثر من 0.1% مقابل الدولار ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1927$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 1.2% مقابل العملة الأمريكية ،فى أول مكسب أسبوعي فى شهر ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.

يعاذ هذا المكسب الأسبوعي الأكبر فى عام 2021 إلى المعنويات القوية التي سيطرت على المستثمرين ، إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، خاصة فى ظل تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية ، وصعود مؤشرات الأسهم فى الولايات المتحدة وأوروبا لمستويات قياسية جديدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 91.99 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي أس" ،والتي قال فيها إن الاقتصاد الأمريكي فى نقطة محورية ، فى ظل توقعات بأن النمو والتوظيف سوف يرتفعان فى الأشهر المقبلة ، لكنه حذر من المخاطر الناجمة عن إعادة الافتتاح المتسرع للأنشطة الاقتصادية فى البلاد.