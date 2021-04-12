شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البلاتينيوم بقرابة 1% لما دون حاجز 1,200$ للأونصة مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 25 من شباط/فبراير، موضحة الأدنى لها منذ مطلع نيسان/أبريل وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 23 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.83% لتتداول حالياً عند 1,194.46$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,204.35$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,205.15$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 92.28 مقارنة بالافتتاحية عند 92.21.

هذا وتابعنا منذ قليل أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون الاقتصاد الأمريكي عند "نقطة انعطاف" وأن أمريكا ستعود للعمل، موضحاً أن آفاق المستقبل "أصبحت أكثر إشراقاً" بينما لا يزال هناك مخاطر، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 675.5$ مليار مقابل 310.9$ مليار في شباط/فبراير الماضي.

بخلاف ذلك، تابعنا الخميس الماضي التقرير التي أفادت بأن منظمة الصحة العالمية شحنت قرابة 38.4 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى أكثر من 100 دولة حول ستة قارات، وذلك عقب ستة أشهر من إطلاق البرنامج، وذلك على الرغم من التأثير السلبي لتعطل إمدادات لقاح كورونا وارتفاع الطلب على جرعات اللقاح من قبل الهند والتي يعتمد عليها في الجزء الأكبر من إنتاج لقاح أسترازينيكا، ومن المتوقع أن يتم شحن 2 مليار جرعة خلال 2021.

كما أفادت التقرير الأسبوع الماضي بأن برنامج المنظمة لتوزيع اللقاحات يعتمد في الوقت الراهن بشكل أساسي على لقاحات أسترازينيكا وفايزر، ونود الإشارة لكون المنظمة أعلنت في بيان صحفي لها الأربعاء الماضي أنه من الممكن وجود صلة بين لقاح أسترازينيكا وحدوث جلطات دموية، مع الإفادته بأنه على الرغم من احتمالية حدوث ذلك، إلا أن ذلك ليس مؤكد بعد حتى الآن.

ويذكر أن كندا أعلنت في الثالث من نيسان/أبريل الماضي عن إغلاق مقاطعة أونتاريو لمدة 28 يوماً وجاء ذلك بالتزامن مع الإغلاق لمدة أربعة أسابيع فرنسا ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي وجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 134.96 مليون ولقي 2,918,752 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.