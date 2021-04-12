شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «علي بابا» تقفز 8% متجاهلة غرامة بـ 2.8 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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قفزت أسهم مجموعة «علي بابا» في هونج كونج بنسبة 8%، الاثنين. وجاء ذلك بعد أن فرض المنظمون في الصين مؤخراً غرامة قدرها 18.23 مليار يوان (2.8 مليار دولار) على المجموعة نتيجة تحقيق يكافح الاحتكار.

وكانت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق قد أعلنت أن ممارسات «علي بابا» تخنق المنافسة في سوق التجزئة عبر الإنترنت في الصين، وتنتهك أعمال التجار على المنصات والحقوق والمصالح المشروعة للمستهلكين.

وكتب بنك «مورجان ستانلي» في مذكرة يوم الأحد الماضي، وبعد يوم واحد على العقوبة: «على الرغم من مبلغ الغرامة القياسي، نعتقد أن هذا سيزيل عبئاً كبيراً عن الشركة ويعيد تركيز السوق إلى الأساسيات».

وأعلن الرئيس التنفيذي لعملاق التجارة الالكترونية دانيال تشانج، أنه لا يتوقع أي تأثير مادي على الشركة من هذه الترتيبات الحصرية، مؤكداً أن «علي بابا» ستعمل على تدابير جديدة لخفض حواجز الدخول والتكاليف للشركات والتجار على المنصة، وبأنها ستواصل التوسع في المدن الصينية الأصغر والمناطق الريفية.

من جانبه قال جوزيف تساي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «علي بابا»، «لست على علم بأي تحقيقات أخرى بشأن قانون مكافحة الاحتكار. ونحن سعداء لأننا قادرون على تجاوز هذا الأمر».

يُذكر أنه بالإضافة إلى الغرامة، والتي تبلغ حوالي 4% من إيرادات الشركة لعام 2019، سيتعين على «علي بابا» تقديم تقارير الاستجواب الذاتي والامتثال إلى إدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين لمدة ثلاث سنوات.