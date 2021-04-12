شكرا لقرائتكم خبر عن 202 مليون درهم صفقة تمويل بين «سند» و«دبي التجاري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت سند، عن توقيع صفقة تمويل بقيمة 55 مليون دولار (202 مليون درهم) مع بنك دبي التجاري، وتهدف الصفقة الجديدة، التي تمثل التعاون الأول بين سند للتمويل و«دبي التجاري»، إلى تمويل شراء محركين جديدين من طرازي GEnx وXWB.

وقال تروي لامبيث الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة سند: «تمثّل الشراكة مع بنك دبي التجاري انعكاساً لقدرة سند للتمويل على تأمين السيولة التي تدعم أهداف النمو والتوسع، خاصة في ضوء التحديات الراهنة. ونتطلع قدماً إلى تطوير علاقة الشركة مع البنك كجزء من الالتزام بدعم قطاع الطيران العالمي في السنوات المقبلة».

ومن جانبه، قال الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يسرّنا التعاون مع سند للتمويل وتزويدها بالدعم اللازم لتنمية نطاق أعمالها وتوسيعه. ونتطلع إلى ترسيخ شراكتنا مع هذه الشركة الرائدة، التي أثبتت تميزها من خلال سجل أدائها المثالي في مجال تأجير مكونات الطائرات ومحركاتها، في سبيل تعزيز عمليات توسعها المستقبلية».

وكانت سند للتمويل قد أعلنت، خلال فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران التي استضيفت في أبوظبي في سبتمبر 2020، عن إتمام صفقة جديدة مع الاتحاد للطيران لتوسيع شراكتهما القائمة بقيمة تزيد على 900 مليون دولار. ويشمل الاتفاق الجديد محركات احتياطية إضافية ومكونات خاصة بالطائرات؛ كما ينطوي على عقد بيع وإعادة تأجير لمحرك GEnx إضافي ومحرك رولز رويس ترينت من نوع XWB، مع خيار لمحرك احتياطي ثانٍ من نوع XWB.