«طيران الإمارات» و«شراع» يتعاونان لتنمية بيئة الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال

دبي: ”الخليج 365”

وقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) لتعزيز وتوسيع بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات.

وأصبحت طيران الإمارات بموجب مذكرة التفاهم شريكاً استراتيجياً رسمياً لشراع، حيث ستقدم أسعاراً مخفضةً عبر شبكتها، التي تغطي حالياً أكثر من 90 وجهة، لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تنتقل إلى الإمارات من خلال العروض العالمية الخاصة التي يقدمها «شراع»، والتي توفر حزمة حوافز لتسهيل قدوم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا.

وقع مذكرة التفاهم عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في طيران الإمارات، ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لـ«شراع».

وعلّق عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات على الشراكة الجديدة بقوله: «طيران الإمارات داعم قوي للشركات الناشئة والمبادرات المبتكرة في صناعة السفر والطيران، وتسعدنا المشاركة مع شراع لدعم جهود الشارقة ودولة الإمارات عامةً لتهيئة بيئة حيوية للشركات الناشئة عبر مجموعة واسعة من الصناعات. لقد رسّخت دولتنا مكانتها كمركز للابتكار والأفكار ومنصة انطلاق للشركات الناشئة ذات الإمكانات المستقبلية العالية، حيث تجتذب أذكى العقول والمواهب من جميع أنحاء العالم للقدوم والعيش وممارسة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى توفير فرص لتوسيع نطاق أعمالهم إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وسوف نساهم في جهود شراع لاستقطاب وجلب الشركات الناشئة إلى دولة الإمارات بهدف تعزيز الابتكار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية القيّمة».

فتح آفاق جديدة

من جانبها، أشادت نجلاء المدفع بأهمية الشراكة، وقالت: «يسعدنا الترحيب بطيران الإمارات كشريك استراتيجي في فتح آفاق جديدة للتعاون عبر بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات. وتعكس هذه الشراكة إيماننا بأن الشركات الكبرى تلعب دوراً مهماً في تعزيز مكانة الشارقة كمركز مزدهر لريادة الأعمال، وذلك من خلال تمكين الابتكار ودعم الشركات التقنية الناشئة التي تساهم في نمو وتنويع الاقتصاد في الدولة. وسوف يستفيد مؤسسو مركز شراع من هذه الشراكة من خلال فتح المجال أمامهم للوصول إلى الفرص العالمية وتوسيع نطاق أعمالهم إلى آفاق جديدة».

وسوف تعمل طيران الإمارات في إطار مذكرة التفاهم مع شراع كشريك استراتيجي، محلياً وعبر معارضها الترويجية والفعاليات التي تهدف إلى جذب الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم إلى دولة الإمارات. كما ستتيح الشراكة أيضاً إمكانية وصول أوسع إلى فرص سوق الشركات الناشئة من خلال المشاركات اليومية للموردين.

دعم بيئة الابتكار

تواصل طيران الإمارات دعم بيئة الابتكار في دبي وفي الإمارات لدعم رواد الأعمال الشبان والطلبة منذ عام 2016، عندما دخلت في شراكة مع «جي ئي GE» واتصالات لإطلاق حاضنة «انطلاق» التي تعمل على تحفيز مجموعة مبتكرة من الأفكار والمبادرات الخاصة بقطاع السفر والطيران في دبي.

ونجح «شراع» منذ إنشائه في دعم 114 شركة ناشئة حققت عائدات تزيد على 125 مليون دولار، وجمع استثمارات أكثر من 74 مليون دولار في الاستثمار، كما أوجد أكثر من 1300 فرصة عمل. وأطلق المركز مؤخراً استوديو الشارقة للشركات الناشئة (S3)، وهو بدعم من حكومة دولة الإمارات، وذلك بهدف تقديم الدعم للمشاريع المربحة والمستدامة وحل مشكلات حقيقية في العالم. ويتخطى استوديو S3 الطريقة التقليدية للبرامج التعليمية، حيث يخصص فريق من ذوي الخبرة للعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسين والمشاركة بنشاط في تأسيس شركاتهم الناشئة.