شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانات»: لن يتم تطبيق قرار نقل إدراج الشركة من دبي إلى أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أمانات القابضة، عن نتائج الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية لعام 2020، حيث اعتمد المساهمون جميع القرارات، بما في ذلك القوائم المالية الموحدة 2020، إلى جانب توصية مجلس الإدارة بشأن حجب توزيع الأرباح النقدية ومكافآت مجلس الإدارة عن السنة 2020.

وأوضحت شركة أمانات أن قرار المساهمين الصادر بتاريخ 28 إبريل 2020 الخاص بنقل الإدراج من دبي إلى أبوظبي امتثالاً لنصوص المرسوم رقم 3/2021 الخاص بشأن إدراج أسهم الشركات المساهمة العامة المحلية.

وقال حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: «إن نتائجنا للسنة المالية 2020 تعكس تعافياً قوياً شهدناه في محفظتنا في الربع الرابع من العام، وأثق من قدرة أمانات على الاستمرار في مسار نمو قوي مدفوع بمكانة الشركة الراسخ في السوق والذي مكننا من تقديم أداء قوي ونتائج مالية إيجابية على الرغم من التحديات الاقتصادية الخارجية المؤثرة».

علاوة على ذلك، تم الإفصاح للجهات الإشرافية والتنظيمية عن قرار الدكتور شامشير فاياليل بالاستقالة من منصب العضو المنتدب لشركة أمانات القابضة وسيظل يعمل بصفته نائباً لرئيس مجلس الإدارة. لقد كان للدكتور شامشير دور رئيسي في أمانات لأكثر من ثلاث سنوات، حيث إنه كان حاضراً على استثمار أمانات لرأسمالها المدفوع بالكامل والبالغ 2.5 مليار درهم وتوسيع أصولها الخاضعة للإدارة إلى ما يقارب 3 مليارات عبر أربعة أصول في مجال الرعاية الصحية وخمسة أصول في مجال التعليم. كما قاد الدكتور شامشير التحسينات التشغيلية عبر محفظة أمانات الاستثمارية خصوصاً خلال فترة التحديات المتزايدة منذ بداية جائحة كوفيد-19.