«براكة» إنجاز رئيسي في مجال تطوير الطاقة النووية السلمية بالعالم

أكد إيف ديسبازيل المدير العام للمنتدى الذري الأوروبي «فوراتوم»، أن بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات، يعد إنجازاً رئيسياً آخر في مجال تطوير الطاقة النووية على مستوى العالم.

وقال إن قرار دولة الإمارات بتنويع مزيج الطاقة لديها والاعتماد على الطاقة النووية، يثبت أن هناك مستقبلاً مشرقاً للطاقة النووية كمصدر للكهرباء منخفض الانبعاثات الكربونية بينما هناك المزيد من الدول التي ترغب في خفض البصمة الكربونية لمحفظة الطاقة لديها.

وأضاف أنه ينبغي أن تنظر البلدان الأخرى إلى محطات «براكة» على أنها مثال ممتاز لكيفية مساهمة الطاقة النووية في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير وبتكلفة معقولة مع تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة.

(وام)