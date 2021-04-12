شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 12-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب تذبذبا واضحا في مستهل تعاملات هذا الأسبوع، اليوم الاثنين حيث ارتفعت الأسعار العالمية للذهب في ساعة مبكرة اليوم إلى 1744 دولار، ثم تراجعت إلى 1738 دولار حتى صياغة هذه السطور، مما جعل سعر الذهب في مصر يتغير لأكثر من مرة في غضون عدة ساعات.

سعر الذهب في مصر يسجل متوسط سعر بين 758 إلى 760 جنيها للجرام من عيار 21، فيما يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 649 إلى 651 جنيها للجرام، وتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 866 إلى 868 جنيها للجرام، والجنيه الذهب يسجل 6064 إلى 6080 جنيها.

متوسطات الأسعار المسجلة في سوق الذهب الآن تقبل التغير بصورة مستمرة، وذلك مع انطلاق التداول على الذهب هذا الأسبوع، حيث تعود البورصات العالمية للتداول على الذهب يوم الاثنين من كل أسبوع، عقب توقف يومي السبت والأحد.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ثاني مقترح تشريعي تبلغ تكلفته عدة تريليونات من الدولارات خلال شهرين من توليه منصبه، ويشمل 621 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية.

ويُنظر إلى الذهب على أنه تحوط في مواجهة ارتفاع التضخم الذي قد يلي تدابير التحفيز، لكن زيادة في الآونة الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأميركية ضغطت على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتأثر الذهب بعدة متغيرات منها أن لدولار هبط إلى أدنى مستوياته في أسبوع أمام سلة من العملات مع تسجيل الأسهم مستويات قياسية مرتفعة وانتظار المستثمرين قرائن جديدة بشأن الاقتصاد.