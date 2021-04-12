شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تغرم 13 شركة 5 آلاف جنيه لعدم إرسال القوائم المالية والان مع تفاصيل الخبر
وضمت قائمة الشركات المخاطبة بالقرار وهي أوراسكوم للاستثمار القابضة، رمكو لإنشاء القرى السياحية، دايس للملابس الجاهزة، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، جولدن بيراميدز بلازا، القلعة للاستشارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، نايل سيتي للاستثمار، شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة، جينيال تورز، جهينة للصناعات الغذائية، اسيك للتعدين "أسكوم".
وضمت القائمة المخاطبة بقرار لجنة القيد كلا من (شركة مستشفى كليوباترا، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الحفر الوطنية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، المجموعة المصرية العقارية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، أوراسكوم للتنمية مصر، رواد السياحة رواد، راية القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، اكرومصر للشدات والثقلات المعدنية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).
كما ضمت القائمة (بنك البركة –مصر، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، أجواء للصناعات الغذائية – مصر، الاستثمار العقاري العربي – اليكو، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، بى انفستمنتس القابضة، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، جنوب الوادى للأسمنت).