شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تغرم 13 شركة 5 آلاف جنيه لعدم إرسال القوائم المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، أمس الاثنين، توقيع التزام مالي على 13 شركة قدره 5 آلاف جنيه، لعدم موافاة البورصة بالقوائم حتى جلسة 15 أبريل، مع منح تلك الشركات مهلة إضافية حتى 30 أبريل لإرسال القوائم المالية على أن يسدد الالتزام المالى خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركات على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بإرسال القوائم المالية بنهاية المهلة الممنوحة لها، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

وضمت قائمة الشركات المخاطبة بالقرار وهي أوراسكوم للاستثمار القابضة، رمكو لإنشاء القرى السياحية، دايس للملابس الجاهزة، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، جولدن بيراميدز بلازا، القلعة للاستشارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، نايل سيتي للاستثمار، شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة، جينيال تورز، جهينة للصناعات الغذائية، اسيك للتعدين "أسكوم".

كما قررت لجنة القيد بالبورصة، التنبيه على 28 شركة بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية من الجمعية العامة بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية طبقًا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلًا لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالي وفقاً للعقد المبرم.

وضمت القائمة المخاطبة بقرار لجنة القيد كلا من (شركة مستشفى كليوباترا، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الحفر الوطنية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، المجموعة المصرية العقارية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، أوراسكوم للتنمية مصر، رواد السياحة رواد، راية القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، اكرومصر للشدات والثقلات المعدنية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

كما ضمت القائمة (بنك البركة –مصر، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، أجواء للصناعات الغذائية – مصر، الاستثمار العقاري العربي – اليكو، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، بى انفستمنتس القابضة، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، جنوب الوادى للأسمنت).