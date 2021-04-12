شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات: البامية فى بداية الموسم وسينخفض سعرها تدريجيا بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البامية مرتفعة حاليا، حيث إنها فترة بداية موسم البامية والكميات المتاحة منها قليلة جدا خلال تلك المرحلة وبالتالي فإنها لا تكفى الطلب.

وأوضحت الشعبة أنه خلال شهر رمضان ستشهد اسعارها انخفاضا تدريجيا بعد طرح كميات من الإنتاج المحلى تدريجيا.

وتشهد أسعار البامية ارتفاعا في الأسعار حاليا، حيث يزيد سعر الكيلو للمستهلك عن 50 جنيها ويترواح سعر الجملة بين 35-40 جنيها للكيلو.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة لليوم السابع، إن أسعار البامية ستشهد انخفاضا تدريجيا خلال شهر رمضان وذلك بعد زيادة المعروض تدريجيا وطرح كميات من الإنتاج المحلى، مشيرا إلى أن الأسعار المعلنة حاليا تأتي نتيجة أن المعروض بالسوق قليل جدا مقارنة بالطلب عليها حيث إنها تعد فترة بداية موسم.