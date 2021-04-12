شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 12-4-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 12-4-2021، ما بين الاستقرار والانخفاض والارتفاع، ومن بينها "الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى والريال السعودى والدينار الكويتى"، ليرتفع سعر الدولار، فى حين انخفض سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ ليسجل 21.35 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.38 جنيه للشراء، 21.64 جنيه للبيع، وذلك فى ثانى تعاملات البنوك الصباحية.

وفى سياق متصل ارتفع سعر الدولار فى ثانى أيام الأسبوع، بمقدار ما بين "قرشين لـ 3 قروش" أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى لـ 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وارتفع بقيمة "3 قروش" فى بنك آخر وهو بنك"الأسكندرية" ليسجل 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.65جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليومارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.56 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، 18.76 جنيه للبيع. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليومارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.56 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، 18.76 جنيه للبيع.