شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 2022 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 12897 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 4045 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 1958 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 2896 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للمحابس، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العبوات الطبية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصرية للدواجن، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).