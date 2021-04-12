شكرا لقرائتكم خبر عن قبل رمضان.. أسعار الخضروات فى العبور والطماطم بين 1.5-2.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة ارتفاعا لبعض الأصناف اليوم الاثنين 12-4-2021 وفقا لما أعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وارتفعت أسعار البامية حيث سجل سعر الكيلو 35-40 جنيها مقابل 30-35 جنيها فيما ارتفعت أسعار البطاطس لتسجل 1.5-2.5 جنيه للكيلو مقابل 1-2 جنيه للكيلو، والملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، والبصل 2-4.5 جنيها للكيلو.

بينما استقرت أسعار الطماطم بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، والكوسة 2-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا، تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات.

واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الباذنجان بين1-3 جنيها للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو.