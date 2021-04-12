شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 32-34 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 12-4-2021 ارتفاعا طفيفا وفقا للأسعار الرسمية، حسبما أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وجاء ارتفاع أسعار الدواجن بسبب زيادة الإقبال والطلب قبل شهر رمضان المبارك، حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة 29 جنيها في حين يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 32-34 جنيها حسب المنطقة، وأسعار الدواجن البلدى في المزرعة نحو 33 جنيها للكيلو وترواح سعر الكيلو للمستهلك بين 36 - 39 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 36 - 40 جنيها الكيلو.

وسجلت أسعار البيض "الأبيض" المزارع 36 - 40 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها .