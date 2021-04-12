شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدولار فى ثانى أيام الأسبوع للبنوك، الاثنين 12-4-2021 بمقدار ما بين "قرشين لـ 3 قروش" أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى لـ 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وارتفع بقيمة "3 قروش" فى بنك أخر وهو بنك"الأسكندرية" ليسجل 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.65جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وارتفعت الواردات المصرية، من أشكال الذهب الخام في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة واردات مصر من أشكال خام من الذهب غير نقدي نحو 148 مليون و432 ألف جنيه "9 ملايين و277 مليون دولار"- 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر يناير الماضي، مقابل 132 مليون و112 ألف جنيه "8 ملايين و257 ألف دولار" في شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 16 مليون و320 ألف جنيه "مليون و20 ألف دولار".



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.74 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.75 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.