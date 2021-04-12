شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال تفاوض 4 بنوك لتمويل مشروع تصنيع أول سيارة كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاوض وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال الشركة القابضة للصناعات المعدنية 4 بنوك؛ للحصول على تمويل لتنفيذ مشروع تصنيع أول سيارة كهربائية بشركة النصر للسيارات، بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية، وذلك بحسب تصريح لمصدر مسؤل بقطاع الأعمال العام .

وسبق توقيع اتفاقيتين، مع شركة "دونج فنج" الصينية لإعادة تأهيل مصنع شركة "النصر"، وإنتاج أول سيارة كهربائية فى مصر، وبحسب الاتفاق ستقوم الشركة الصينية بتصميم وتوريد وتركيب خطوط التصنيع والتجميع والاختبارات اللازمة للسيارة، وحالياً يجرى العمل داخل الشركة على قدم وساق من أجل إعادة ترميم وتهيئة المصانع لاستقبال المعدات الجديدة وتركيبها طبقاً لتصاميم دونج فنج الصينية.

وكشفت مصدر بقطاع الأعمال العام، لـ" الخليج 365"، أنه يجرى تأهيل شركة النصر للسيارات من خلال تطوير وتحديث العنابر والجمالونات المخصصة لتصنيع السيارة الجديدة E70، بالتعاون مع الجانب الصينى، لافتا أن تكلفة تأهيل الشركة لتصنيع السيارة واستكمال بنتيها الأساسية تصل لنحو 2 مليار جنيه .

أوضح المصدر، أنه جارى التفاوض مع 4 بنوك هي البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبتنك القاهرة والبنك التجارى الدولى للحصول على قرض بالمبلغ، موضحا أن المفاوضات تسير على ما يرام، ومن المتوقع الاتفاق قريبا على منح الشركة هذا التمويل؛ لكى تري السيارة الجديدة النور وتسويقها داخل وخارج مصر .

جدير بالذكر، أنه تصل الفئة الأساسية للسيارة إلى سرعة قصوى 150 كم/س بقدرة 145 حصان، ومدى قيادة يتخطى 400 كم فى الشحنة الواحدة، وتحتوي على أنظمة أمان متطورة مثل: ABS, EBD, ESC, BA, TCS, HSA، بالإضافة إلى مواصفات رفاهية متعددة، مثل: فتحة سقف وكراسى كهربائية وشاشة تحكم ومكيف هواء بتكنولوجيا بلازما، وأنظمة أمان، إضافية مثل الرؤية المحيطية 360 درجة، مؤشر ضغط الإطارات BSD, Reversing Radar، ويصل سعر السيارة لنحو 360 ألف جنيه.

وأشارت المصادر، أنه سيتم إنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويًا، ما يعد انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر وبوابة تصدير إلى أفريقيا والدول المجاورة، فيما يجرى الاتفاق على نشر محطات شحن كهرباء للسيارات الجديدة في العديد من المناطق.