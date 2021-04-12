شكرا لقرائتكم خبر عن مهارة تُوقع اتفاقية للاستحواذ على 90% في "أطياف للخدمات المساندة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية عن توقيعها اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على 90% في شركة أطياف للخدمات المساندة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنها بانتظار الانتهاء من تنفيذ الشروط المسبقة للاقفال والتي تم الاتفاق على أن يتاح لها فترة تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2021.

وأشارت الشركة إلى أنه بعد تنفيذ الشروط المسبقة للإقفال، والتي تتضمن موافقة الجمعية العامة لشركة مهارة للموارد البشرية، سيكون متاح لتنفيذ الشروط المسبقة فترة تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية البيع والشراء وتنتهي بتاريخ 30 يونيو 2021، وفي حالة عدم تنفيذ الشروط المسبقة قبل ذلك التاريخ فسيتم إما الاتفاق على مدة إضافية أو التوقف عن الإستحواذ.

ونوهت الشركة إلى أن التكاليف المرتبطة بالحدث تتضمن تكاليف الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة، ولا يوجد تغير جوهري في هذه التكاليف.

يُذكر أن مهارة وقعت، في ديسمبر 2020، مذكرة تفاهم غير ملزمة للإستحواذ على حصة أغلبية في شركة أطياف للخدمات المساندة، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 177.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 272.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 6% مقارنةً مع العام السابق، حيث انخفضت ايرادات قطاعي الاعمال والافراد بنسب 5% و9% على التوالي مقارنة مع العام 2019، نتيجة لانخفاض متوسط أعداد القوى العاملة والآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ومنها التوقف المؤقت خلال الربع الثاني لبرنامج خدمة (العمالة المنزلية بالساعة).