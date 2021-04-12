شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المعمر لأنظمة المعلومات" تُقر زيادة رأس المال بنسبة 25% بأسهم منحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس"، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 25%، وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن رأس المال سيرتفع من 200 مليون ريال سعودي، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 250 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 25 مليون سهم.

وتهدف هذه التوصية لزيادة رأس المال إلى تعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وبحسب البيان، ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 50 مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرحلة، على أن يتم توزيع سهم واحد لكل أربعة أسهم.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت الشركة عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 116.80ريال لهذا اليوم الإثنين الموافق 12 أبريل الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 90.4 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 76 مليون ريال في العام 2019.

وعلى الرغم من التغيرات في بيئة العمل جراء تفشي فيروس كرونا-19، لازالت الشركة قادرة على تحقيق نمو مستمر في الإيرادات وذلك للكفاءة العالية في تحويل الأعمال المرحلة والطلبات الجديدة.

وسجلت الشركة نمواً في إيرادات العقود بلغ 2% في العام 2020، فيما سجلت الشركة نمواً بلغ 7.18% في الدخل من العمليات خلال العام 2020، ويعزي السبب إلى الثبات في تحقيق الإيرادات من العقود و مجمل الربح.