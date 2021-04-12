شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار النفط مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل للتراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 23 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.03% لتتداول عند مستويات 59.33$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.35$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 59.32$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.08% لتتداول عند 63.03$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 62.98$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 62.95$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار 0.06% إلى 92.26 مقارنة بالافتتاحية عند 92.21، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 92.16.

هذا وتابعنا منذ قليل أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون الاقتصاد الأمريكي عند "نقطة انعطاف" وأن أمريكا ستعود للعمل، موضحاً أن آفاق المستقبل "أصبحت أكثر إشراقاً" بينما لا يزال هناك مخاطر، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 675.5$ مليار مقابل 310.9$ مليار في شباط/فبراير الماضي.

بخلاف ذلك، تابعنا الخميس الماضي التقرير التي أفادت بأن منظمة الصحة العالمية شحنت قرابة 38.4 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى أكثر من 100 دولة حول ستة قارات، وذلك عقب ستة أشهر من إطلاق البرنامج، وذلك على الرغم من التأثير السلبي لتعطل إمدادات لقاح كورونا وارتفاع الطلب على جرعات اللقاح من قبل الهند والتي يعتمد عليها في الجزء الأكبر من إنتاج لقاح أسترازينيكا، ومن المتوقع أن يتم شحن 2 مليار جرعة خلال 2021.

كما أفادت التقرير الأسبوع الماضي بأن برنامج المنظمة لتوزيع اللقاحات يعتمد في الوقت الراهن بشكل أساسي على لقاحات أسترازينيكا وفايزر، ونود الإشارة لكون المنظمة أعلنت في بيان صحفي لها الأربعاء الماضي أنه من الممكن وجود صلة بين لقاح أسترازينيكا وحدوث جلطات دموية، مع الإفادته بأنه على الرغم من احتمالية حدوث ذلك، إلا أن ذلك ليس مؤكد بعد حتى الآن.

ويذكر أن كندا أعلنت في الثالث من نيسان/أبريل الماضي عن إغلاق مقاطعة أونتاريو لمدة 28 يوماً وجاء ذلك بالتزامن مع الإغلاق لمدة أربعة أسابيع فرنسا ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي وجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 134.96 مليون ولقي 2,918,752 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد استقرت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة عند إجمالي 337 منصة، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 370 منصة منذ 13 من آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.