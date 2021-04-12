شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تعيين العبار عضواً منتدباً وابن ثنية رئيساً لمجلس «إعمار العقارية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة إعمار العقارية، اليوم الاثنين، عن إعادة تعيين جمال بن ثنية رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وأحمد بن جمال جاوه نائباً للرئيس.

وقالت الشركة إن مجلس الإدارة عين محمد علي العبار عضواً منتدباً، وأحمد المطروشي عضو مجلس إدارة تنفيذي، وفقاً لقانون الشركات التجارية.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أن مجلس الإدارة انتخب محمد علي العبار عضواً منتدباً للشركة، ليتفرغ لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشؤون الشركة، وذلك للامثتال بأحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

يذكر أن الجمعية العمومية انتخبت مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء، ويضم مجلس الإدارة الجديد المنتخب لعام 2021 محمد علي راشد العبار وجاسم محمد عبد الرحيم العلي وأحمد ثاني راشد المطروشي وجمال ماجد خلفان بن ثنية وبطي عبيد بطي الملا وإيمان محمود أحمد عبدالرزاق وأحمد جمال جاوا وهليل سعيد سالم سعيد المري وسلطان سعيد محمد ناصر المنصوري.