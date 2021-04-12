الاقتصاد

الصين تسجل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إنها سجلت 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد ارتفاعاً من 10 حالات في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة في بيان اليوم الاثنين أن 14 حالة وافدة من الخارج بينما رصدت حالتان في إقليم يونان بجنوب غرب البلاد.
وسجلت اللجنة أيضاً 12 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض مقابل 22 حالة يوم السبت، ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.
ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين 90426 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4635.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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