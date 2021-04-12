شكرا لقرائتكم خبر عن غييرمو لاسو يعلن نفسه رئيساً منتخباً للإكوادور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

أعلن المصرفي السابق اليميني غييرمو لاسو الأحد، نفسه رئيساً منتخباً للإكوادور إثر الجولة الثانية للانتخابات، مؤكّداً قبوله «التحدّي» المتمثّل في إحداث تغيير في البلاد التي تواجه أزمة اقتصاديّة حادّة فاقمتها جائحة كوفيد-19.

وقال لاسو الذي اعترف منافسه الاشتراكي أندريس أراوز بانتصاره، «في 24 أيّار/مايو المقبل، سنتحمّل بمسؤوليّةٍ التحدّي (المتمثّل) في تغيير مصير وطننا وتحقيق الفرص والازدهار في الإكوادور».

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الوطني الانتخابي الإكوادوري أنّ المرشّح غييرمو لاسو يتقدّم بأكثر من تسعة في المئة على منافسه أندريس أراوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة التي أُجريت الأحد في الإكوادور، وذلك بعد فرز 51 في المئة من الأصوات.

وحصل المصرفيّ السابق المحافظ لاسو على 54,64 في المئة من الأصوات، بينما حاز الاقتصادي الاشتراكي أراوز 45,36 في المئة حسب هذه النتائج الجزئيّة التي تشمل 51,34 في المئة من الأصوات التي تمّ فرزها.

وشهد الاقتصاد المرتبط بالدولار في 2020 انكماش إجمالي الناتج المحلّي بنسبة 7,8 في المئة، وبلغ الدين 63,88 مليار دولار (63 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي)، منها 45,19 مليار دولار (45 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي) ديون خارجيّة.

وتأثّرت الإكوادور أيضاً بانتشار فيروس كورونا الذي أصاب حوالي 340 ألف شخص توفّي منهم 17 ألفاً في هذا الوباء الذي فاق طاقة المستشفيات.