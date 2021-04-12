شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أسمنت الجنوبية تُقر توزيع 2.5 ريال للسهم عن النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على توزيع أرباح بقيمة 350 مليون ريال خلال النصف الثاني من العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 140 مليون سهم، بواقع 2.5 ريال للسهم، بما نسبته 25% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا وأقرت الجمعية ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2020، بواقع 2.25 ريال وبنسبة 22.5% من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره 315 مليون ريال.

وبحسب البيان، تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ صرف الأرباح اعتباراً من يوم 25 أبريل المُقبل.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 609 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 643 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة إيرادات المبيعات للعام 2020 بنسبة 27.15% مقارنةً بالعام السابق، وزيادة كمية المبيعات للعام الحالي بنسبة 23.70% مقارنة بالعام 2019.

وفي المُقابل، انخفضت تكاليف التمويل للعام 2020 بنسبة 23.31% مقارنة بالعام 2019.