شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أسترا الصناعية" تُقر توزيع 75 هللة للسهم عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لـ مجموعة أسترا الصناعية، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على توزيع أرباح بقيمة 60 مليون ريال خلال العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.75 ريال للسهم، بما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم صرف الأرباح في 20 أبريل الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 115.4 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 29.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح في قطاعي الأدوية، والكيماويات المتخصصة.

وارتفعت المبيعات إلى 2.047 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.9 مليار ريال خلال العام 2019.