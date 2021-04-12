شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أسمنت العربية" تُقر توزيع 1.25 ريال للسهم عن النصف الثاني من العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الأسمنت العربية، بجلستها المعقدة أمس الأحد، الموافقة على توزيع أرباح بقيمة 125 مليون ريال خلال النصف الثاني من العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1.25 ريال للسهم، بما نسبته 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 هو 225 مليون ريال، بما يعادل 22.5% من القيمة الإسمية للسهم، بواقع 2.25 ريال للسهم.

وبحسب البيان، تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم صرف الأرباح في 2 مايو المُقبل.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ‏2021‏.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 184.9 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 208.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف التسويقية بسبب زيادة كميات مبيعات التصدير وارتفاع مخصص الزكاة الشرعية في الشركة الأم، على الرغم من ارتفاع قيمة وكمية المبيعات في الشركة الام وارتفاع توزيعات أرباح استثمارات في أدوات مالية وانخفاض المصاريف العمومية والادارية وتكلفة التمويل.