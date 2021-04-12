شكرا لقرائتكم خبر عن "مبادلة" قد تنضم إلى صفقة أنابيب "أرامكو" بـ 12.4 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال المتحدث باسم الصندوق السيادي في أبوظبي إن شركة مبادلة للاستثمار قد تنضم إلى تحالف من الشركات سيستثمر 12.4 مليار دولار لشراء حصة من خطوط أنابيب نفط تابعة لعملاق الطاقة السعودي شركة أرامكو.

وأضاف المتحدث، أن الصندوق الذي تبلغ قيمته 232 مليار دولار، يُجري محادثات مع المجموعة الاستثمارية الأمريكية "إي آي جي غلوبال إنيرجي بارتنرز" التي تقود التحالف. لافتاً إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، بحسب موقع قناة العربية.

وأعلنت شركة "إي آي جي"، ومقرها واشنطن، وأرامكو، عن الصفقة في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي.

وسيشتري التحالف 49% من شركة أرامكو لأنابيب النفط، وهي كيان تم تشكيله حديثاً، مع حقوق مدفوعات لمدة 25 عاماً مقابل النفط الخام الذي يُشحن عبر شبكة الشركة السعودية.