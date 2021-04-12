شكرا لقرائتكم خبر عن "الكويت الوطني" يستكمل شراء أوراق مالية رأسمالية بـ 507 ملايين دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بنك الكويت الوطني عن إنجاز إعادة شراء المبلغ المتبقي من السندات الرأسمالية الدائمة Perpetual Capital Securities بقيمة 507 ملايين دولار، والسابق إصدارها في أبريل عام 2015.

وهذا يعني استعادة كامل الإصدار البالغة قيمته 700 مليون دولار، حيث كان قد استعاد 193 مليون دولار من قيمة الأوراق المالية مطلع مارس الماضي، بحسب ما ذكر موقع قناة العربية.

وتراجعت أرباح البنك العام الماضي بنسبة 38.6% إلى 246.3 مليون دينار كويتي ، مقارنة بنحو 401.3 مليون دينار كويتي في العام 2019.

وارتفعت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2020 بواقع 1.5% على أساس سنوي، لتبلغ 29.7 مليار دينار كويتي .

وارتفعت ودائع العملاء بواقع 7.4% على أساس سنوي لتصل إلى 17.1 مليار دينار كويتي ، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 17.5 مليار دينار كويتي بنهاية ديسمبر من العام 2020، مرتفعة بنسبة 5.7% عن مستويات العام السابق.

وكان البنك أعلن في نوفمبر الماضي، عن قيامة بإعادة شراء أوراق مالية بقيمة 125 مليون دينار بالكامل.

وأفاد البنك، في بيان سابق لبورصة "الكويت"، بأنه يجوز للمستثمر تحويل مقدار الاسترداد الخاص به إلى شراء السندات الجديدة، مما نتج عنه تحويل 39.68% من قيمة الأوراق المالية المُعاج شرائها إلى السندات الجديدة.

يُذكر أن البنك قام، خلال نوفمبر 2020، ببيع سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 300 مليون دولار غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات بعائد 2.5%.