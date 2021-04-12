شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن دعمها مقترح تعزز احتياطيات صندوق النقد الدولي بـ 650 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعرب وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، لدى مشاركته باجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين 2021 عن دعم المملكة لاقتراح تخصيص صندوق النقد الدولي لحقوق سحب خاصة جديدة بقيمة 650 مليار دولار لزيادة الاحتياطات.

وأشار الجدعان في كلمته باجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، إلى أن هذا التخصيص سيدعم جهود التعافي الاقتصادي والمتانة المالية من خلال توفير سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي، بحسب صحيفة عكاظ.

وأكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف في كلمته أن المملكة لديها أُسس اقتصادية قوية مكنتها جنباً إلى جنب مع تدابير الاحتواء والدعم القوية والواسعة النطاق لمواجهة تداعيات الجائحة.

وأشار إلى انتعاش الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من العام الماضي بعد عودة النشاط الاقتصادي، والتحسن الملحوظ في القطاع غير النفطي وتراجع معدل البطالة وسط السعوديين الذكور والإناث على حد سواء.

كما أوضح أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة لعام 2021م من 2.6% إلى 2.9%، مؤكداً استمرار المملكة بتوفير ما يلزم لتسريع عملية التعافي للاقتصاد السعودي.

وأشار إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية استرشاداً برؤية المملكة 2030 والمبادرات البيئية الحديثة وهما "مبادرة السعودية الخضراء" و"مبادرة الشرق الأوسط الاخضر" لتحقيق نمو مستدام.

شارك وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي الذي عُقد افتراضياً يوم الخميس 8 أبريل 2021، كما شارك في اجتماع لجنة التنمية لمجلس محافظي مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، والذي عُقد افتراضياً يوم الجمعة 9 أبريل 2021.

يشار إلى أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ذكر في وقت سابق، أن 24 شركة محلية غالبيتها شركات مدرجة في السوق السعودية، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025، وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030.

وأشار الجدعان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة مساهم في معظم هذه الشركات، مضيفا أن الحكومة ستعرض دعماً يشمل قروضاً ميسرة من مؤسسات سعودية للتنمية وحوافز ضريبية في مناطق حرة.