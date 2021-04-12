شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر التذبذب الجانبي– تحليل -12-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر النحاس بافتقاره المتكرر للعزم الإيجابي لنلاحظ تذبذبه دون الحاجز الأولي المستقر عند 4.1600 مشكلا بذلك ارتداد سلبي مؤقت كما هو واضح بالرسم المرفق.

ما يجب التنويه له, أن صمود التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تشكيل مستوى 3.8810 لدعم جيد أمام السعر فإن ذلك يدعم الترجيح الصاعد للتداولات القادمة, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ومن ثم لننتظر تجاوزه للحاجز الأولي والوصول مباشرة نحو المقاومة المتمثلة بمستوى 4.3000 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.9000 و 4.1600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الصاعد