شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يفقد عزمه الايجابي- تحليل - 12-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر الزوج بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة ليتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك وليحافظ بذلك على تذبذبه دون الحاجز المستقر عند 130.75, ما سبق قد يجبر السعر على تكبد بعض الخسائر اللحظية لحين اختباره لدعم القناة الصاعدة والممتد نحو 129.35 لهذا اليوم.

أما تحقيق السعر لاختراق الحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيمكنه باستئناف المحاولات الصاعدة لنتوقع تسجيله بذلك لأهداف جديدة قد تبدأ من 131.60 و 132.70 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.70 و 129.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الصاعد