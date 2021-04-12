شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتمسك بالميل التصحيحي الهابط-تحليل - 12-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات سلبية دون الحاجز الأولي المستقر عند 151.20 ليستمر بتأجيل الهجوم الصاعد وليزيد من فرص استئنافه قريبا للمحاولات التصحيحية الهابطة والتي قد تستهدف قريبا مستوى 148.40 وصولا نحو 147.80.

أما نجاح السعر باختراق مستوى 151.20 والثبات فوقه, فإن ذلك سيمكنه من استعادة الميل الصاعد لنتوقع اندفاعه بشكل أولي نحو 151.90 ومن ثم ليضغط على القمة المحققة سابقا والمستقرة عند 153.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.20 و 148.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط