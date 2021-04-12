شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يؤجل الاندفاع الصاعد– تحليل - 12-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر لبلاتين تأجيله للهجوم الصاعد بتقديمه مؤخرا لإغلاق سلبي جديد دون الحاجز المستقر عند 1230.00, ما سبق يدعم المحاولات الجانبية مع توفر فرصه لاختبار مستوى 1140.00 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.

أما اندفاع التداولات فوق الحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيعزز المسار الصاعد والناتج عن تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة ولنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 1280.00 وصولا نحو 1350.00 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1180.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت