شكرا لقرائتكم خبر عن النفط مستقر – تحليل - 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية وضيقة النطاق في الجلسات الماضية، محافظاً على ثباته دون مستوى 59.85، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 57.25 ثم 54.85 بشكل رئيسي.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستويات 59.85 – 60.10 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط