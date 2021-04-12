شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف الارتداد من الأعلى له في أكثر من عام أمام الين في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 26 من آذار/مارس 2020 أمام الين الياباني في أعقاب حديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 07:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19% إلى مستويات 109.56 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.77 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.47، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 109.67.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.6% في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات عند 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته نمو 1.0% مقابل انكماش 0.6%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 0.5%، زذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف تسارع النمو إلى 6.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 6.0% في شباط/فبراير.

بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مقابلة أجراها مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي-بي-أس عن كون الاقتصاد الأمريكي عند "نقطة انعطاف" وأن أمريكا ستعود للعمل، موضحاً أن آفاق المستقبل "أصبحت أكثر إشراقاً" بينما لا يزال هناك مخاطر، موضحاً أن هناك فرصة "منخفضة للغاية" لتكرار الأزمة المالية لعام 2008، ومضيفاً أن أحد المخاطر الرئيسية هو أننا نعيد فتح أبوابنا بسرعة كبيرة.

ونوه باول لكون التعافي الاقتصادي كان أفضل ومستمر في أن يكون أفضل من التوقعات بمساعدة دعم الكونجرس وبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تطرقه لكونه يعتقد أن القطاع المالي قادر على تحمل صدمات السوق الكبرى، وأفادته بأن رفع الفائدة هذا العام "غير محتمل للغاية" وأن الاحتياطي الفيدرالي يريد أن يكون التضخم أعلى الهدف 2% بشكل معتدل لبعض الوقت ولا يرده أن يتجاوز مادياً 2% وعودة أيام التضخم السيئة القديمة.

وفي سياق أخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 675.5$ مليار مقابل ما قيمته 310.9$ مليار في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير، ويأتي ذلك عقب ساعة واحدة من فعليات مزاد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عشرة أعوام.