شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 23 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي عقب حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:17 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.19% إلى مستويات 1.1885 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1908، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.1884، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.1917، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1899.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل إلى صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.3% مقابل تراجع 5.9% في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 5.4% مقابل 6.4% في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مقابلة أجراها مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي-بي-أس عن كون الاقتصاد الأمريكي عند "نقطة انعطاف" وأن أمريكا ستعود للعمل، موضحاً أن آفاق المستقبل "أصبحت أكثر إشراقاً" بينما لا يزال هناك مخاطر، موضحاً أن هناك فرصة "منخفضة للغاية" لتكرار الأزمة المالية لعام 2008، ومضيفاً أن أحد المخاطر الرئيسية هو أننا نعيد فتح أبوابنا بسرعة كبيرة.

ونوه باول لكون التعافي الاقتصادي كان أفضل ومستمر في أن يكون أفضل من التوقعات بمساعدة دعم الكونجرس وبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تطرقه لكونه يعتقد أن القطاع المالي قادر على تحمل صدمات السوق الكبرى، وأفادته بأن رفع الفائدة هذا العام "غير محتمل للغاية" وأن الاحتياطي الفيدرالي يريد أن يكون التضخم أعلى الهدف 2% بشكل معتدل لبعض الوقت ولا يرده أن يتجاوز مادياً 2% وعودة أيام التضخم السيئة القديمة.

وفي سياق أخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 675.5$ مليار مقابل ما قيمته 310.9$ مليار في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعة واحدة من فعليات مزاد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عشرة أعوام.