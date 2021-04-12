شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الذهب من الأعلى لها في سبعة أسابيع مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 23 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو القادم 0.31% لتتداول عند 1,739.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,744.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,744.80$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 92.27 مقارنة بالافتتاحية عند 92.21.

هذا وتابعنا أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مقابلة أجراها منذ قليل مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي-بي-أس عن كون الاقتصاد الأمريكي عند "نقطة انعطاف" وأن أمريكا ستعود للعمل، موضحاً أن آفاق المستقبل "أصبحت أكثر إشراقاً" بينما لا يزال هناك مخاطر، موضحاً أن هناك فرصة "منخفضة للغاية" لتكرار الأزمة المالية لعام 2008، ومضيفاً أن أحد المخاطر الرئيسية هو أننا نعيد فتح أبوابنا بسرعة كبيرة.

ونوه باول لكون التعافي الاقتصادي كان أفضل ومستمر في أن يكون أفضل من التوقعات بمساعدة دعم الكونجرس وبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تطرقه لكونه يعتقد أن القطاع المالي قادر على تحمل صدمات السوق الكبرى، وأفادته بأن رفع الفائدة هذا العام "غير محتمل للغاية" وأن الاحتياطي الفيدرالي يريد أن يكون التضخم أعلى الهدف 2% بشكل معتدل لبعض الوقت ولا يرده أن يتجاوز مادياً 2% وعودة أيام التضخم السيئة القديمة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 675.5$ مليار مقابل ما قيمته 310.9$ مليار في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعة واحدة من فعليات مزاد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عشرة أعوام.

بخلاف ذلك، تابعنا الخميس الماضي التقرير التي أفادت بأن منظمة الصحة العالمية شحنت قرابة 38.4 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى أكثر من 100 دولة حول ستة قارات، وذلك عقب ستة أشهر من إطلاق البرنامج، وذلك على الرغم من التأثير السلبي لتعطل إمدادات لقاح كورونا وارتفاع الطلب على جرعات اللقاح من قبل الهند والتي يعتمد عليها في الجزء الأكبر من إنتاج لقاح أسترازينيكا، ومن المتوقع أن يتم شحن 2 مليار جرعة خلال 2021.

كما أفادت التقرير الأسبوع الماضي بأن برنامج المنظمة لتوزيع اللقاحات يعتمد في الوقت الراهن بشكل أساسي على لقاحات أسترازينيكا وفايزر، ونود الإشارة لكون المنظمة أعلنت في بيان صحفي لها الأربعاء الماضي أنه من الممكن وجود صلة بين لقاح أسترازينيكا وحدوث جلطات دموية، مع الإفادته بأنه على الرغم من احتمالية حدوث ذلك، إلا أن ذلك ليس مؤكد بعد حتى الآن.

ويذكر أن كندا أعلنت في الثالث من نيسان/أبريل الماضي عن إغلاق مقاطعة أونتاريو لمدة 28 يوماً وجاء ذلك بالتزامن مع الإغلاق لمدة أربعة أسابيع فرنسا ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي وجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 134.96 مليون ولقي 2,918,752 شخص مصرعهم في 223 دولة.