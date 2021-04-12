شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الصينية تقود مسيرات خسائر مؤشرات الأسهم الآسيوية في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على اللون الأحمر مع قيادة مؤشرات الأسهم الصينية لمسيرات الخسائر اليوم الاثنين مع وزن المستثمرين للتقييم الاقتصادي المتفائل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول ضد المخاطر المستثمرين من جائحة كورونا، وفي أعقاب البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكثر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وتابعنا أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مقابلة أجراها منذ قليل مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي-بي-أس عن كون الاقتصاد الأمريكي عند "نقطة انعطاف" وأن أمريكا ستعود للعمل، موضحاً أن آفاق المستقبل "أصبحت أكثر إشراقاً" بينما لا يزال هناك مخاطر، موضحاً أن هناك فرصة "منخفضة للغاية" لتكرار الأزمة المالية لعام 2008، ومضيفاً أن أحد المخاطر الرئيسية هو أننا نعيد فتح أبوابنا بسرعة كبيرة.

ونوه باول لكون التعافي الاقتصادي كان أفضل ومستمر في أن يكون أفضل من التوقعات بمساعدة دعم الكونجرس وبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تطرقه لكونه يعتقد أن القطاع المالي قادر على تحمل صدمات السوق الكبرى، وأفادته بأن رفع الفائدة هذا العام "غير محتمل للغاية" وأن الاحتياطي الفيدرالي يريد أن يكون التضخم أعلى الهدف 2% بشكل معتدل لبعض الوقت ولا يرده أن يتجاوز مادياً 2% وعودة أيام التضخم السيئة القديمة.

بخلاف ذلك، تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.6% في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات عند 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته نمو 1.0% مقابل انكماش 0.6%، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لنمو 0.5%، جاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تسارع النمو إلى 6.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 6.0% في شباط/فبراير.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.15% ليخسر 3.02 نقطة ويصل إلى المستوى 1,956.45، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.51% ليخسر هو الأخر 151.35 نقطة ويصل إلى المستوى 29,616.71.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.50% ليخسر 75.53 نقطة ويصل إلى المستوى 4,959.81، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.94% ليخسر هو الأخر 32.31 نقطة ويصل إلى المستوى 3,418.37.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 1.38% ليخسر 394.76 نقطة ويصل إلى المستوى 28,304.04، بينما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية استقرار سلبي ليخسر هو الأخر 0.12 نقطة ويصل إلى المستوى 3,131.76.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.72% ليخسر 90.59 نقطة ويصل إلى المستوى 12,483.76، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.34% ليخسر هو الأخر 23.47 نقطة ويصل إلى المستوى 6,971.70.