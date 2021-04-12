شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على إشارات سلبية إضافية – تحليل - 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك زوج الدولار مقابل الفرنك ضمن نموذج علم مثلثي هابط يظهر بالصورة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 0.9210 وتمتد إلى 0.9100 بعد تجاوز المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.9345 لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9200 والمقاومة 0.9300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط