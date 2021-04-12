الاقتصاد

الدولار مقابل الفرنك يحصل على إشارات سلبية إضافية – تحليل - 12-04-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على إشارات سلبية إضافية – تحليل - 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك زوج الدولار مقابل الفرنك ضمن نموذج علم مثلثي هابط يظهر بالصورة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر.

 

وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 0.9210 وتمتد إلى 0.9100 بعد تجاوز المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.9345 لتحقيق الأهداف المقترحة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9200 والمقاومة 0.9300

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا