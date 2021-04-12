شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بانخفاض جديد ليتحرك دون مستوى 0.7615، مما يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، ونعتقد بأن الطريق مفتوح الآن لزيارة هدفنا السلبي التالي عند 0.7500.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.7665 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7530 والمقاومة 0.7650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط